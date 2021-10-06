Названы восемь альтернатив мессенджерам WhatsApp и Telegram на случай нового сбоя связи

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Названы восемь альтернатив мессенджерам WhatsApp и Telegram на случай нового сбоя связиВ них подобных сбоев практически не бывает
"Лайф" рассказал, какие приложения стоит загружать в следующий раз, чтобы оставаться на связи.
В подборку "Лайфа" вошли восемь приложений. Какие-то из них, правда, не очень современные, зато надёжные.
- Telegram. Один из самых стабильных во мессенджеров во всём мире. Обновления здесь появляются практически каждый месяц, а ещё очень удобно то, что установить его можно на любое устройство: компьютер, смартфон. Есть даже браузерная версия.
- Signal. Все сообщения в переписке здесь шифруются. Главная функция - отправка быстрых сообщений, примерно как в предыдущем мессенджере. Кроме того, приложение не отслеживает местоположение, контакты, длительность разговора. Правда, в 2020 году был случай взлома компанией Cellebrite.
- ICQ. Один из самых старых мессенджеров. Вообще особой функциональностью он не отличается, но вполне подойдёт для общения.
- Threema. Разработчики заявляют, что пользователи могут общаться в этом мессенджере полностью анонимно. Для всего контента здесь используется сквозное шифрование (как в Telegtram, Signal), сообщения сразу же после прочтения удаляются (как в Signal), а контакты не синхронизируются с программой. Также в приложении можно общаться без использования номера телефона.
- Wire. Помимо передачи сообщений, в приложении есть возможность проводить демонстрации экрана смартфона. Также программа может похвастаться архиватором. С одного аккаунта здесь можно использовать восемь устройств.
- TOX. Понравится пользователям Viber, WhatsApp. Здесь также можно управлять функцией появления и удаления сообщений.
- Ring. Отлично подойдёт для группового общения. Однако интерфейс здесь не самый удобный и понятный.
- Briar. Особенность программы - хранение переписки только на устройствах пользователей.