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Названы восемь альтернатив мессенджерам WhatsApp и Telegram на случай нового сбоя связи

В них подобных сбоев практически не бывает

"Лайф" рассказал, какие приложения стоит загружать в следующий раз, чтобы оставаться на связи.