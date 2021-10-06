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Названы восемь альтернатив мессенджерам WhatsApp и Telegram на случай нового сбоя связи

В них подобных сбоев практически не бывает
"Лайф" рассказал, какие приложения стоит загружать в следующий раз, чтобы оставаться на связи.
Названы восемь альтернатив мессенджерам WhatsApp и Telegram на случай нового сбоя связи

В подборку "Лайфа" вошли восемь приложений. Какие-то из них, правда, не очень современные, зато надёжные.

  1. Telegram. Один из самых стабильных во мессенджеров во всём мире. Обновления здесь появляются практически каждый месяц, а ещё очень удобно то, что установить его можно на любое устройство: компьютер, смартфон. Есть даже браузерная версия.
  1. Signal. Все сообщения в переписке здесь шифруются. Главная функция - отправка быстрых сообщений, примерно как в предыдущем мессенджере. Кроме того, приложение не отслеживает местоположение, контакты, длительность разговора. Правда, в 2020 году был случай взлома компанией Cellebrite.
  1. ICQ. Один из самых старых мессенджеров. Вообще особой функциональностью он не отличается, но вполне подойдёт для общения.
  1. Threema. Разработчики заявляют, что пользователи могут общаться в этом мессенджере полностью анонимно. Для всего контента здесь используется сквозное шифрование (как в Telegtram, Signal), сообщения сразу же после прочтения удаляются (как в Signal), а контакты не синхронизируются с программой. Также в приложении можно общаться без использования номера телефона.
Названы восемь альтернатив мессенджерам WhatsApp и Telegram на случай нового сбоя связи
  1. Wire. Помимо передачи сообщений, в приложении есть возможность проводить демонстрации экрана смартфона. Также программа может похвастаться архиватором. С одного аккаунта здесь можно использовать восемь устройств.
  1. TOX. Понравится пользователям Viber, WhatsApp. Здесь также можно управлять функцией появления и удаления сообщений.
  1. Ring. Отлично подойдёт для группового общения. Однако интерфейс здесь не самый удобный и понятный.
  1. Briar. Особенность программы - хранение переписки только на устройствах пользователей.