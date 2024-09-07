Названы заслуживающие внимания изменения в Android 15

Одним из заметных для издания улучшений стало отображение приложений «от края до края» благодаря прозрачному «трею». Обновленная панель громкости в стиле Material You с толстыми ползунками в форме таблеток — еще одно приятное изменение, заменяющее старый дизайн на «более современный».

Предпросмотр скриншотов и двухцветное динамическое цветовое оформление виджета Pixel Battery тоже выглядит, по мнению издания, симпатично.

На планшетах Pixel упростили управление «умным домом» без необходимости долго нажимать на нужный ярлык на экране блокировки.

В целом, хотя Android 15 может не хватать знаковых функций, эти тонкие усовершенствования должны сделать октябрьский релиз «важным».