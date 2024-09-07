Названы заслуживающие внимания изменения в Android 15

Опубликовано 07 сентября 2024, 00:001 мин.
Названы заслуживающие внимания изменения в Android 15А что нравится вам?
Хотя в Android 15 не так много главных функций, есть несколько небольших изменений, которые делают обновление интересным, пишет редактор 9to5Google.
Одним из заметных для издания улучшений стало отображение приложений «от края до края» благодаря прозрачному «трею». Обновленная панель громкости в стиле Material You с толстыми ползунками в форме таблеток — еще одно приятное изменение, заменяющее старый дизайн на «более современный».
Предпросмотр скриншотов и двухцветное динамическое цветовое оформление виджета Pixel Battery тоже выглядит, по мнению издания, симпатично.
На планшетах Pixel упростили управление «умным домом» без необходимости долго нажимать на нужный ярлык на экране блокировки.
В целом, хотя Android 15 может не хватать знаковых функций, эти тонкие усовершенствования должны сделать октябрьский релиз «важным».