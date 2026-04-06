Опубликовано 06 апреля 2026, 13:281 мин.
Не доверяйте ИИ Microsoft Copilot важные вопросы, он «только для развлечения»Microsoft предупреждает
Оказывается, Microsoft прямо пишет в правилах пользования своего ИИ: «Copilot предназначен исключительно для развлечения. Он может допускать ошибки и работать не так, как предполагалось. Не полагайтесь на Copilot в вопросах, требующих серьезного решения. Используйте Copilot на свой страх и риск».
© Microsoft
Эти правила были обновлены 24 октября 2025 года. Но СМИ на них обратили внимание лишь недавно.
После «неудобных вопрос» — компания, например, недавно представила сервис для здравоохранения на базе Copilot — представитель Microsoft пояснил, что компания скоро обновит эту формулировку. По его словам, это «устаревший язык», который больше не отражает то, как люди используют Copilot сегодня.