Не хотите пользоваться чат-ботами с ИИ? Вот только маркетплейсы решили все за вас

Аптеки и косметические ритейлеры также активно внедряют чат-ботов, но не в таком объеме. Эксперты прогнозируют, что доля чат-ботов в Telegram и российских социальных сетях продолжит расти благодаря, в том числе, относительно низкой их стоимости.

Популярность чат-ботов среди маркетплейсов объясняется большим объемом запросов клиентов, требующих оперативного решения. Аналитики подчеркивают, что чат-боты помогают сократить расходы на персонал и оптимизировать рабочие процессы, поскольку они могут собрать данные о клиенте всего за 15 секунд по сравнению с пятью минутами, которые в среднем требуются сотруднику-человеку.

Исследование проводилось в период с 30 марта по 18 мая 2023 года с использованием данных 120 розничных сетей.