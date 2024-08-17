Не ломай то, что работает: популярное приложение Anova раскритиковали за подписку

С 21 августа новые пользователи приложения Anova Culinary App должны будут платить 2 доллара в месяц или 10 долларов в год, чтобы получить доступ к таким функциям, как руководство по приготовлению пищи в су-виде, обмен рецептами и уведомления о готовке. Существующие пользователи, загрузившие приложение и создавшие учетную запись до указанного срока, не будут платить.

Anova, основанная в 2013 году, стала популярным выбором среди любителей су-видов, предлагая целый ряд устройств, включая Precision Cooker 3.0 стоимостью 200 долларов. В 2014 году компания выпустила бесплатное приложение.

В своем блоге генеральный директор Anova Стивен Сваджян объяснил, что плата за подписку необходима для продолжения предоставления «высококачественного сервиса и инновационных рецептов».