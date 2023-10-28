Не наигрался: Илон Маск превратит Twitter в сайт знакомств и банк

Маск заявил, что в 2024 году Twitter (именуемый теперь как «X») станет «полноценным» сайтом знакомств, а также цифровым банком. Хотя конкретные сведения о том, как Twitter станет приложением для знакомств, не были предоставлены, это соответствует стратегии Маска по созданию «приложения для всего».

Несмотря на предпочтения пользователей, он заявил, что к следующему году Twitter будет также функционировать как банк. Однако некоторые сотрудники по-прежнему не уверены в том, что пользователи «стремятся» к этому направлению.

При этом сейчас, если верить инсайдам, Twitter работает над получением необходимых лицензий в штатах США на оказание банковских услуг и услуг по переводу денег.

Маск также высоко оценил видеофункции Twitter, сравнив их с YouTube, и предложил интегрировать Twitter с «умными» телевизорами.