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14:10, 14 февраля 2023
1 мин.

Не обновляйтесь до iOS 16.3.1, если пользуетесь Google Фото

Возможно, стоит подождать исправления

Если вы активно пользуетесь Google Фото, возможно, вам следует пока отложить обновление до iOS 16.3.1. Пользователи говорят, что апдейт нарушает совместимость с приложением и приводит к сбоям.

Не обновляйтесь до iOS 16.3.1, если пользуетесь Google Фото

Фото: Unsplash

Сообщается, что приложение Google Фото мгновенно вылетает при попытке открыть его после обновления до iOS 16.3.1.

Если вы уже обновились, то следите за апдейтами в App Store. Возможно, выйдет патч.

При этом стоит отметить, что обновление iOS 16.3.1 также принесло исправление уязвимости нулевого дня в браузерном движке Webkit, которая, как утверждается, эксплуатируется хакерами.

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