Не обновляйтесь до iOS 16.3.1, если пользуетесь Google Фото

Сообщается, что приложение Google Фото мгновенно вылетает при попытке открыть его после обновления до iOS 16.3.1.

Если вы уже обновились, то следите за апдейтами в App Store. Возможно, выйдет патч.

При этом стоит отметить, что обновление iOS 16.3.1 также принесло исправление уязвимости нулевого дня в браузерном движке Webkit, которая, как утверждается, эксплуатируется хакерами.