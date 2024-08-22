Не по инфляции: цены на подписку Twitch выросли почти в два раза

В электронном письме, направленном стримерам и подписчикам, Twitch объяснил, что корректировка цен необходима для того, чтобы «идти в ногу с ростом операционных расходов и колебаниями курсов валют».

Примечательно, что Twitch заявил, что цены на подписки второго и третьего уровней останутся неизменными. Несмотря на повышение, стримеры продолжат получать ту же долю дохода с подписки.