Не по инфляции: цены на подписку Twitch выросли почти в два раза

Опубликовано 22 августа 2024, 03:58
1 мин.
Не по инфляции: цены на подписку Twitch выросли почти в два разаИ достигли $7,99
Пользователи Twitch в США и более чем 40 других странах столкнулись с очередным повышением цен на месячную подписку. Спустя всего три месяца после повышения цены на $1 с $4,99 до $5,99, платформа объявила о новом повышении до $7,99 с 1 октября. Это повышение на 60% за четыре месяца распространяется на новые подписки первого уровня и подарочные подписки в мобильном приложении Twitch.
В электронном письме, направленном стримерам и подписчикам, Twitch объяснил, что корректировка цен необходима для того, чтобы «идти в ногу с ростом операционных расходов и колебаниями курсов валют».
Примечательно, что Twitch заявил, что цены на подписки второго и третьего уровней останутся неизменными. Несмотря на повышение, стримеры продолжат получать ту же долю дохода с подписки.