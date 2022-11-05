"Не повлияет на модерацию": Twitter сократил 15% сотрудников отдела доверия и безопасности

По словам Рота, увольнения затронули "примерно" 15 процентов сотрудников группы доверия и безопасности Twitter, "при этом передовые модераторы пострадали меньше всего".

Ежедневный объем принятых мер по модерации "остается стабильным", сказал Рот, подкрепив это утверждение диаграммой, показывающей объем твитов, "ежедневно рассматриваемых и принимаемых мер".

По словам Рота, Twitter пришлось "приоритизировать несколько рабочих процессов", таких как помощь в запросах на потеряный пароль и "некоторые" апелляции на отстранение от работы.

Модерация в Twitter была предметом беспокойства в преддверии промежуточных выборов в США на следующей неделе, но честность выборов остается "главным приоритетом", сказал Рот.