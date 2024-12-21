«НЕ ПОВТОРЯЙ ЭТОГО В ВАННОЙ»: YouTube начнет активнее бороться с кликбейтом

YouTube определяет «вопиющую кликбейт» как контент, который вводит зрителей в заблуждение. Например, видео с заголовком «Президент подал в отставку!», в котором ничего не говорится об отставке, или обложка с надписью «главные политические новости» без каких-либо реальных новостей.

На первых порах YouTube будет удалять нарушающие правила видеоролики без выдачи страйков (3 выданных удаляют канал полностью), чтобы дать авторам роликов время адаптироваться. Однако остается неясным, что считать «новостями и текущими событиями» (которые и будут проверять), включает ли это спорт или другие темы.

YouTube не уточнил, когда эта политика распространится за пределы Индии или станет более строгой.