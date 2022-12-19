«Не приживаются»: глава Минцифры заявил об остановке роста пользователей VPN в России

Сам Шадаев также напомнил, что в рамках закона о суверенном рунете в РФ создана система «блокирования доступа к тем ресурсам, которые нарушают российское законодательство». Он говорит, что «львиная часть трафика уже проходит через эту систему».

Ранее в РФ заблокировали Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Запрещёнными признали множество сайтов, в том числе популярные соцсети.