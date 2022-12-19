«Не приживаются»: глава Минцифры заявил об остановке роста пользователей VPN в России

«Не приживаются»: глава Минцифры заявил об остановке роста пользователей VPN в РоссииГоворит, это хорошая новость
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что доля пользователей VPN-сервисами среди россиян больше не растёт. Он называет это «позитивной новостью».
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Об этом Шадаев высказался в Госдуме.
Позитивная, на самом деле, новость, что, анализируя трафик мобильных операторов, мы видим, что доля VPN-ов в какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень. То есть, в общем, VPN-ны в стране у нас пока не приживаются: доля трафика VPN в какой-то момент увеличилась летом, а сейчас вернулась на весенние показатели.
Сам Шадаев также напомнил, что в рамках закона о суверенном рунете в РФ создана система «блокирования доступа к тем ресурсам, которые нарушают российское законодательство». Он говорит, что «львиная часть трафика уже проходит через эту систему».
Ранее в РФ заблокировали Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Запрещёнными признали множество сайтов, в том числе популярные соцсети.