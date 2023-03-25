Не прошло и 10 лет: в WhatsApp появятся «видеокружки», как в Telegram

Не прошло и 10 лет: в WhatsApp появятся «видеокружки», как в TelegramПока эта функция тестируется
В 2017 году Telegram запустил видеосообщения. Похоже, что его главный конкурент WhatsApp добрался до аналогичной функции лишь сейчас. Портал WABetaInfo обнаружил новую опцию в бета-версии мессенджера для iPhone.
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Как отметили журналисты, отправлять видеосообщения в WhatsApp будет так же просто, как аудиосообщения. Пользователи смогут просто нажать и удерживать кнопку, чтобы записать «кружок» продолжительностью до 60 секунд. После отправки видео оно будет отображаться в чате и воспроизводиться автоматически.
Ещё одна интересная деталь заключается в том, что эти короткие видеосообщения будут снабжены сквозным шифрованием. Их нельзя будет сохранить или переслать, но разрешены скриншоты.
К сожалению, пока неизвестно, когда WhatsApp планирует сделать короткие видеосообщения доступными для всех.