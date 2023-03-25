Не прошло и 10 лет: в WhatsApp появятся «видеокружки», как в Telegram

Как отметили журналисты, отправлять видеосообщения в WhatsApp будет так же просто, как аудиосообщения. Пользователи смогут просто нажать и удерживать кнопку, чтобы записать «кружок» продолжительностью до 60 секунд. После отправки видео оно будет отображаться в чате и воспроизводиться автоматически.

Ещё одна интересная деталь заключается в том, что эти короткие видеосообщения будут снабжены сквозным шифрованием. Их нельзя будет сохранить или переслать, но разрешены скриншоты.

К сожалению, пока неизвестно, когда WhatsApp планирует сделать короткие видеосообщения доступными для всех.