Приложения
Опубликовано 11 июля 2026, 19:50
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Не прошло и года, как OpenAI закрывает свой браузер Atlas

Но от планов не отказывается
OpenAI закрывает Atlas. ИИ-браузер, который компания запустила в октябре прошлого года, перестанет существовать.
Не прошло и года, как OpenAI закрывает свой браузер Atlas

© OpenAI

Решение о закрытии связано с недавним распоряжением руководителя приложений OpenAI сократить «побочные проекты». Ранее аналогичная участь постигла инструмент для создания видео Sora.

Функции браузера «переехали» в приложение ChatGPT для компьютеров. Оттуда уже можно заходить на сайты, входить в аккаунты, скачивать файлы и взаимодействовать со страницами. Некоторые сложные задачи выполняются на удалённых серверах OpenAI.

Ещё компания запускает расширение для Chrome, которое позволяет ChatGPT «видеть» содержимое открытой страницы.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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