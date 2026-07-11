Не прошло и года, как OpenAI закрывает свой браузер Atlas

Решение о закрытии связано с недавним распоряжением руководителя приложений OpenAI сократить «побочные проекты». Ранее аналогичная участь постигла инструмент для создания видео Sora.

Функции браузера «переехали» в приложение ChatGPT для компьютеров. Оттуда уже можно заходить на сайты, входить в аккаунты, скачивать файлы и взаимодействовать со страницами. Некоторые сложные задачи выполняются на удалённых серверах OpenAI.

Ещё компания запускает расширение для Chrome, которое позволяет ChatGPT «видеть» содержимое открытой страницы.