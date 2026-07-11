Не прошло и года, как OpenAI закрывает свой браузер Atlas

Опубликовано 11 июля 2026, 19:501 мин.
Не прошло и года, как OpenAI закрывает свой браузер AtlasНо от планов не отказывается
OpenAI закрывает Atlas. ИИ-браузер, который компания запустила в октябре прошлого года, перестанет существовать.
© OpenAI
Решение о закрытии связано с недавним распоряжением руководителя приложений OpenAI сократить «побочные проекты». Ранее аналогичная участь постигла инструмент для создания видео Sora.
Функции браузера «переехали» в приложение ChatGPT для компьютеров. Оттуда уже можно заходить на сайты, входить в аккаунты, скачивать файлы и взаимодействовать со страницами. Некоторые сложные задачи выполняются на удалённых серверах OpenAI.
Ещё компания запускает расширение для Chrome, которое позволяет ChatGPT «видеть» содержимое открытой страницы.
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
Теги: