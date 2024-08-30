Не только Apple, но и Nvidia захотела инвестировать в авторов ChatGPT

Nvidia имеет тесные связи с OpenAI, её ускорители используются в том числе для работы моделей OpenAI, а Apple объявила OpenAI первым официальным партнером своей системы Apple Intelligence.

Эти инвестиции могут иметь стратегическое значение для Apple, которая обычно воздерживается от поддержки стартапов. Однако получение доступа к технологиям OpenAI может иметь решающее значение, поскольку Apple хочет улучшить собственные продукты на рынке, который она начала «упускать». . Ждем нового раунда привлечения средств и проверяем прогнозы аналитиков.