Не только Apple, но и Nvidia захотела инвестировать в авторов ChatGPT

Опубликовано 30 августа 2024, 12:561 мин.
Не только Apple, но и Nvidia захотела инвестировать в авторов ChatGPTНа фоне гонки в области ИИ
По сообщениям, и Apple, и Nvidia ведут переговоры об инвестициях в OpenAI. Эти потенциальные инвестиции станут частью нового раунда привлечения средств, возглавляемого Thrive Capital, который может оценить OpenAI более чем в 100 миллиардов долларов. Ожидается, что Microsoft, давний инвестор OpenAI, также примет в нем участие.
Nvidia имеет тесные связи с OpenAI, её ускорители используются в том числе для работы моделей OpenAI, а Apple объявила OpenAI первым официальным партнером своей системы Apple Intelligence.
Эти инвестиции могут иметь стратегическое значение для Apple, которая обычно воздерживается от поддержки стартапов. Однако получение доступа к технологиям OpenAI может иметь решающее значение, поскольку Apple хочет улучшить собственные продукты на рынке, который она начала «упускать». . Ждем нового раунда привлечения средств и проверяем прогнозы аналитиков.