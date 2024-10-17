Приложения
Опубликовано 17 октября 2024, 19:29
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Не только в Турции и России: к Discord появились претензии у южнокорейской Nexon

Авторские права
Discord был втянут в судебную тяжбу с южнокорейской Nexon, специализирующейся на видеоиграх. Nexon обвиняет Discord в несоблюдении требований федерального суда, который требует идентифицировать пользователей, нарушающих авторские права на платформе.
Не только в Турции и России: к Discord появились претензии у южнокорейской Nexon
© Ferra

Адвокаты Discord утверждают, что повестка слишком широка, к тому же требует от компании выступать в роли защитника авторских прав Nexon. Они утверждают, что Discord уже предоставил информацию о 64 пользователях, которые были обвинены в нарушении авторских прав в предыдущей повестке.

Nexon же утверждают, что отказ Discord выполнить повестку в суд препятствует их усилиям по защите своей интеллектуальной собственности.

Платформа хочет сохранить конфиденциальность своих пользователей, но часто сталкиваются с проблемами при соблюдении «баланса интересов».

Источник:TorrentFreak
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Discord
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#Южная Корея