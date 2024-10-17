Не только в Турции и России: к Discord появились претензии у южнокорейской Nexon

Адвокаты Discord утверждают, что повестка слишком широка, к тому же требует от компании выступать в роли защитника авторских прав Nexon. Они утверждают, что Discord уже предоставил информацию о 64 пользователях, которые были обвинены в нарушении авторских прав в предыдущей повестке.

Nexon же утверждают, что отказ Discord выполнить повестку в суд препятствует их усилиям по защите своей интеллектуальной собственности.

Платформа хочет сохранить конфиденциальность своих пользователей, но часто сталкиваются с проблемами при соблюдении «баланса интересов».