Не все обещания сбылись: Apple так и не выпустила приложение для классической музыки в 2022 году

16:13, 01 января 2023
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Не все обещания сбылись: Apple так и не выпустила приложение для классической музыки в 2022 годуПочему — неясно
В августе 2021 года Apple объявила, что планирует выпустить специальное приложение для классической музыки в 2022 году. Однако год закончился, а приложение так и не вышло.
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В 2021 году заявлялось, что Apple Music планирует запустить в 2022 специальное приложение для классической музыки, сочетающее пользовательский интерфейс Primephonic с дополнительными функциями.
Само приложение Primephonic закрылось в сентябре 2021 года, и в то время подписчики получали шесть месяцев бесплатного доступа к Apple Music. Если оно когда-либо будет запущено, приложение Apple Classical послужит заменой Primephonic. Там пользователь смогут слушать классическую музыку, Бетховена, Моцарта и других.