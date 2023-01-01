Не все обещания сбылись: Apple так и не выпустила приложение для классической музыки в 2022 году

В 2021 году заявлялось, что Apple Music планирует запустить в 2022 специальное приложение для классической музыки, сочетающее пользовательский интерфейс Primephonic с дополнительными функциями.

Само приложение Primephonic закрылось в сентябре 2021 года, и в то время подписчики получали шесть месяцев бесплатного доступа к Apple Music. Если оно когда-либо будет запущено, приложение Apple Classical послужит заменой Primephonic. Там пользователь смогут слушать классическую музыку, Бетховена, Моцарта и других.