Не все смартфоны Google Pixel 6 получили обновление Google Камеры: и такое бывает

Обновление версии 8.8 еще не получило широкого распространения. Более быстрый режим Night Sight был анонсирован в рамках Pixel Feature Drop в этом месяце. Официальный аккаунт Google на Reddit сообщил, что обновление Camera v8.8 становится доступным для пользователей на “скользящей основе”, то есть со временем. Обновление выходит независимо от мартовского обновления программного обеспечения.

Камеры Pixel 6 и 6 Pro и так являются одними из лучших на рынке, и ожидается, что это обновление еще больше расширит возможности устройств.