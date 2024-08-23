Не забыли про HTC? Компания представила конструктор виртуальных миров

Используя VR-гарнитуру, телефон, ПК или Mac, “создатели” теперь могут делиться своими виртуальными мирами по простой, безопасной ссылке, без необходимости установки специализированного оборудования или ПО.

Viverse Create предлагает два различных метода создания. Первый - это инструмент, который позволяет пользователям создавать виртуальные миры прямо в веб-браузере, легко интегрируясь с библиотекой Sketchfab для доступа к миллионам 3D-моделей. Второй вариант - PlayCanvas, инструмент в стиле игрового движка, который позволяет создавать более “сложные” миры.

Этот запуск последовал за недавним представлением HTC Polygon Streaming - технологии, которая оптимизирует рендеринг 3D-моделей, передавая только необходимые данные о полигонах, что снижает требования к пропускной способности и вычислительной мощности.