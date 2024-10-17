Неанонсированные модели Kindle появились в продаже

Ожидается, что 12-е поколение Kindle будет оснащено немного большим семидюймовым E Ink экраном с улучшенной контрастностью и яркостью. Хотя он не будет предлагать регулировку цветовой температуры, как в более дорогих моделях, он будет включать новый темный режим для более удобного чтения в условиях низкой освещенности. Другие усовершенствования включают более быструю смену страниц и 16 ГБ памяти.