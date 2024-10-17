Приложения
Опубликовано 17 октября 2024, 09:00
1 мин.

Неанонсированные модели Kindle появились в продаже

Хоть и ненадолго
Amazon еще не представила свои новые электронные книги Kindle, но британский ритейлер случайно разместил на своем сайте 12-е поколение базовой модели Kindle и Kindle Kids Edition. Хотя листинги были быстро удалены, они раскрыли ключевые детали о предстоящих устройствах.
Неанонсированные модели Kindle появились в продаже
© Ferra

Ожидается, что 12-е поколение Kindle будет оснащено немного большим семидюймовым E Ink экраном с улучшенной контрастностью и яркостью. Хотя он не будет предлагать регулировку цветовой температуры, как в более дорогих моделях, он будет включать новый темный режим для более удобного чтения в условиях низкой освещенности. Другие усовершенствования включают более быструю смену страниц и 16 ГБ памяти.

Неанонсированные модели Kindle появились в продаже

© John Lewis

Kindle Kids Edition, основанный на той же аппаратной платформе, что и базовая модель, предлагает дополнительные функции, предназначенные для детей, такие как более яркая подсветка, улучшенная контрастность, защитный чехол, расширенная гарантия и подписка на Amazon Kids+. Однако продолжительность встроенной подписки была сокращена с одного года до шести месяцев.