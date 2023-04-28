«Недолго музыка играла...»: популярная во времена Covid приложение Clubhouse сократила штат вдвое

Этот шаг, по словам генерального директора Пола Дэвисона, является частью плана по созданию небольшой команды, сосредоточенной исключительно на разработке продукта, а не на каких-либо финансовых трудностях (верить или нет – сугубо ваш выбор). У компании, расположенной в Сан-Франциско, "еще много перспектив", сказал Дэвисон, не предоставив никакой конкретной информации о количестве увольнений.

Clubhouse в 2021 году была оценена своими инвесторами в 4 миллиарда долларов.

Clubhouse пообещала выплатить сотрудникам зарплату до апреля, а также выходное пособие за четыре месяца, медицинскую страховку до конца августа и помощь в решении возможных миграционных вопросов.