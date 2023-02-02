Нейросеть ChatGPT установила рекорд по самому быстрому росту пользовательской базы в истории

TikTok, например, потребовалось девять месяцев, чтобы достичь 100 млн ежемесячных пользователей. "За 20 лет наблюдения за интернет-пространством мы не можем вспомнить более быстрого темпа роста потребительского интернет-приложения", - цитирует Reuters слова аналитика Ллойда Уолмсли. Reuters сообщает, что данные получены от аналитической компании Similar Web.

ChatGPT - это разговорная большая языковая модель (LLM), которая может обсуждать практически любую тему на почти человеческом уровне. Она легко считывает контекст и отвечает на вопросы (иногда не совсем точно).