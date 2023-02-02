Нейросеть ChatGPT установила рекорд по самому быстрому росту пользовательской базы в истории

Нейросеть ChatGPT установила рекорд по самому быстрому росту пользовательской базы в историиДаже TikTok с ним не сравнится
Агентство Reuters сообщило, что чат-бот ChatGPT достиг около 100 млн активных ежемесячных пользователей, а прошло всего два месяца после запуска. Благодаря этоим результатам ChatGPT стал "самым быстрорастущим потребительским приложением в истории".
Фото: Freepic
TikTok, например, потребовалось девять месяцев, чтобы достичь 100 млн ежемесячных пользователей. "За 20 лет наблюдения за интернет-пространством мы не можем вспомнить более быстрого темпа роста потребительского интернет-приложения", - цитирует Reuters слова аналитика Ллойда Уолмсли. Reuters сообщает, что данные получены от аналитической компании Similar Web.
ChatGPT - это разговорная большая языковая модель (LLM), которая может обсуждать практически любую тему на почти человеческом уровне. Она легко считывает контекст и отвечает на вопросы (иногда не совсем точно).