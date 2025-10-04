Нейросеть GigaChat Сбера научилась создавать презентации

Опубликовано 04 октября 2025, 19:351 мин.
Нейросеть GigaChat Сбера научилась создавать презентацииИ экономить время ученых
ИИ GigaChat от Сбера стал первой российской нейросетью, способной создавать презентации. Теперь ИИ умеет анализировать материал, выделять ключевые тезисы, формировать структуру слайдов и генерировать для них уникальные иллюстрации. Это в свою очередь позволит ученым и специалистам экономить время на подготовку материалов.
Функция работает на облачной платформе GigaChat и использует мультимодальную архитектуру: ИИ понимает контекст запросов, учитывает дополнительные материалы от пользователя, включая веб-ссылки, и определяет взаимосвязи разных данных. Контент презентации создается самим GigaChat, а за иллюстрации отвечает нейросеть Kandinsky. Готовую презентацию можно сразу редактировать или скачать в формате pptx и pdf.
Сейчас функция находится на этапе бета-тестирования и доступна всем пользователям веб-версии GigaChat. В будущем сервис расширит работу с разными источниками данных, форматами файлов и отраслевыми шаблонами, а также добавит инструменты визуализации, включая сложные графики и диаграммы.