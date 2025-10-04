Нейросеть GigaChat Сбера научилась создавать презентации

Функция работает на облачной платформе GigaChat и использует мультимодальную архитектуру: ИИ понимает контекст запросов, учитывает дополнительные материалы от пользователя, включая веб-ссылки, и определяет взаимосвязи разных данных. Контент презентации создается самим GigaChat, а за иллюстрации отвечает нейросеть Kandinsky. Готовую презентацию можно сразу редактировать или скачать в формате pptx и pdf.

Сейчас функция находится на этапе бета-тестирования и доступна всем пользователям веб-версии GigaChat. В будущем сервис расширит работу с разными источниками данных, форматами файлов и отраслевыми шаблонами, а также добавит инструменты визуализации, включая сложные графики и диаграммы.