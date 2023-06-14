Нейросеть Google напишет за вас письмо прямо с вашего смартфона

После регистрации в качестве тестера в правом нижнем углу интерфейса появится кнопка «Help me write». Нажав на нее, пользователи смогут ввести текстовый запрос и сгенерировать ответ. У пользователей есть возможность доработать сообщение, используя различные опции, такие как «Формализовать», «Уточнить», «Сократить» и так далее.

На данный момент инструмент «Help me write» широко доступен для пользователей, участвующих в программе Workspace Labs на Android и iOS в Gmail, в то время как его доступность в мобильных приложениях Google Docs пока не известна.