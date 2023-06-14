Нейросеть Google напишет за вас письмо прямо с вашего смартфона

Нейросеть Google напишет за вас письмо прямо с вашего смартфонаНо надо стать бета-тестером. Пока что
После конференции Google I/O 2023 компания начала расширять доступность Workspace Labs, а функция «Help me write» теперь еще и широко внедряется в Gmail для Android и iOS. Этот генеративный инструмент искусственного интеллекта призван помочь пользователям в составлении электронных писем.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
После регистрации в качестве тестера в правом нижнем углу интерфейса появится кнопка «Help me write». Нажав на нее, пользователи смогут ввести текстовый запрос и сгенерировать ответ. У пользователей есть возможность доработать сообщение, используя различные опции, такие как «Формализовать», «Уточнить», «Сократить» и так далее.
На данный момент инструмент «Help me write» широко доступен для пользователей, участвующих в программе Workspace Labs на Android и iOS в Gmail, в то время как его доступность в мобильных приложениях Google Docs пока не известна.