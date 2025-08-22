Нейросеть Маска Grok раскрыла сотни тысяч чатов с людьми без их ведома

Опубликовано 22 августа 2025, 13:301 мин.
Нейросеть Маска Grok раскрыла сотни тысяч чатов с людьми без их ведомаКак и ChatGPT ранее
Компания Илона Маска, xAI, сделала общедоступными сотни тысяч разговоров пользователей с её чат-ботом Grok. Эти беседы стали индексироваться поисковыми системами, такими как Google. Причина проста.
© xAI
Проблема возникла из-за кнопки «поделиться» в Grok: при нажатии создавался уникальный URL для отправки другим, но при этом страница автоматически попадала в поиск. Сейчас Google показывает более 370 000 таких бесед. Среди них были обычные запросы — написание твитов или создание изображений, но встречались и опасные материалы: инструкции по производству запрещенных веществ, бомб, взломам и даже план убийства Маска.
xAI не ответила на запрос о комментариях. Ранее аналогичный случай произошёл с ChatGPT, но после общественного резонанса OpenAI быстро изменила политику, закрыв автоматическую индексацию.