Нейросеть Маска Grok раскрыла сотни тысяч чатов с людьми без их ведома

Проблема возникла из-за кнопки «поделиться» в Grok: при нажатии создавался уникальный URL для отправки другим, но при этом страница автоматически попадала в поиск. Сейчас Google показывает более 370 000 таких бесед. Среди них были обычные запросы — написание твитов или создание изображений, но встречались и опасные материалы: инструкции по производству запрещенных веществ, бомб, взломам и даже план убийства Маска.

xAI не ответила на запрос о комментариях. Ранее аналогичный случай произошёл с ChatGPT, но после общественного резонанса OpenAI быстро изменила политику, закрыв автоматическую индексацию.