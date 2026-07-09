Опубликовано 09 июля 2026, 15:331 мин.
Нейросеть Meta* сгенерирует фото любого человека с открытым аккаунтом Instagram*И это работает по умолчанию
Meta*, владелец Instagram*, Facebook* и WhatsApp*, выпустила новый ИИ-инструмент Muse Image*. Он умеет создавать изображения людей, используя информацию… из их публичных аккаунтов в Instagram*. Причём для генерации портрета не требуется разрешения человека. Это включено по умолчанию, если профиль открыт.
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Журналисты проверили, как это работает. Они зашли в веб-версию Meta AI* и попросили сгенерировать фото самих себя. Система попыталась найти их снимки в ленте. Если фото было недостаточно, она придумывала лицо «похожее». При этом нейросеть может создать изображение и другого человека. Достаточно, чтобы его аккаунт был публичным.
В официальной справке Instagram* прямо сказано: если у пользователя открытый профиль, другие люди могут использовать опубликованные фото и видео для создания новых материалов с помощью ИИ-функций Meta*. При этом созданный контент может даже появляться в результатах поиска.
Как защититься? Достаточно сделать аккаунт закрытым.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный