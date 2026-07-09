Нейросеть Meta* сгенерирует фото любого человека с открытым аккаунтом Instagram*

Журналисты проверили, как это работает. Они зашли в веб-версию Meta AI* и попросили сгенерировать фото самих себя. Система попыталась найти их снимки в ленте. Если фото было недостаточно, она придумывала лицо «похожее». При этом нейросеть может создать изображение и другого человека. Достаточно, чтобы его аккаунт был публичным.

В официальной справке Instagram* прямо сказано: если у пользователя открытый профиль, другие люди могут использовать опубликованные фото и видео для создания новых материалов с помощью ИИ-функций Meta*. При этом созданный контент может даже появляться в результатах поиска.

Как защититься? Достаточно сделать аккаунт закрытым.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена