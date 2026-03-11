Нейросеть начала проверять школьные тетради по обычным фотографиям

Сейчас проект тестируется в школах Дмитрова, Щёлкова, Мытищ и Богородского округа. Планируется, что уже в сентябре технология появится во всех школах региона.

Цифровой помощник может анализировать фотографии страниц из тетрадей и находить ошибки в заданиях. Благодаря этому проверка работ занимает значительно меньше времени — примерно в шесть раз быстрее, чем обычно.

Процесс работы довольно простой. Сначала учитель проводит урок, а затем фотографирует страницы тетрадей с выполненными заданиями. После этого снимки загружаются в специальную систему. ИИ анализирует изображения, выявляет ошибки, предлагает предварительную оценку. Также система может добавить короткие комментарии к работе.

Учитель видит результаты проверки и распознанный текст на экране. Он может согласиться с предложенной оценкой или изменить её перед тем, как занести результат в электронный журнал.