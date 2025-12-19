Нейросеть Сбера признали лучшей в мире среди открытых моделей для создания видео

В общем зачёте модель Сбера оказалась в одном ряду с флагманскими продуктами мировых гигантов, уступив только закрытым системам от таких компаний, как Google и OpenAI. При этом Kandinsky показал результат на уровне ведущих международных аналогов.

Особенность российской разработки — «понимание» русского культурного контекста. Они корректно работают с запросами на русском языке и умеют создавать текст в том числе на кириллице. Также Сбер представил более компактную версию модели, которая работает лучше первой версии знаменитой нейросети OpenAI Sora.

Все модели нового поколения Kandinsky, включая те, что создают изображения, Сбер выложил в открытый доступ.