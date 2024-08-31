«Неизбранный псевдосудья»: Маск прокомментировал блокировку Twitter в Бразилии

Опубликовано 31 августа 2024, 19:301 мин.
«Неизбранный псевдосудья»: Маск прокомментировал блокировку Twitter в БразилииНазывая это атакой на свободу слова
Илон Маск подверг резкой критике недавнее решение Верховного суда Бразилии о приостановке работы социальной сети X, ранее известной как Twitter, на территории страны. Миллиардер обвинил судью Верховного суда Александре де Мораеса в подрыве демократических ценностей ради политической выгоды, пишет Лента.ру.
«Свобода слова — основа демократии, и неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях», — написал Маск на своей платформе.
Конфликт между X и бразильскими властями обострился 17 августа, когда X объявила о закрытии своего офиса в Бразилии, ссылаясь на проблемы с цензурой. Далее де Мораес, как сообщается, пригрозил юридическим представителям компании арестом, если они не выполнят его требования. Впоследствии судья распорядился немедленно приостановить деятельность X в Бразилии.