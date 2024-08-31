«Неизбранный псевдосудья»: Маск прокомментировал блокировку Twitter в Бразилии

«Свобода слова — основа демократии, и неизбранный псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях», — написал Маск на своей платформе.

Конфликт между X и бразильскими властями обострился 17 августа, когда X объявила о закрытии своего офиса в Бразилии, ссылаясь на проблемы с цензурой. Далее де Мораес, как сообщается, пригрозил юридическим представителям компании арестом, если они не выполнят его требования. Впоследствии судья распорядился немедленно приостановить деятельность X в Бразилии.