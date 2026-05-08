08 мая 2026, 11:36
Неизвестные хакеры взломали других хакеров — TeamPCPПострадала известная кибергруппировка
Как сообщает SentinelOne, неизвестная группа хакеров начала атаковать компьютеры и серверы, которые уже были заражены другой известной группировкой — TeamPCP. Проникнув в такие системы, новые злоумышленники «выгоняют» TeamPCP и удаляют их вредоносные программы.
Затем они запускают код, который сам распространяется по облачным серверам, ворует пароли и другие данные, и отправляет всё на свои серверы.
Исследовательница SentinelOne Алекс Деломатт считает, что авторы новой кампании (она назвала её «PCPJack») — либо бывшие участники TeamPCP, либо конкуренты, либо третья сторона, которая просто копирует методы TeamPCP.
Цель — деньги. Воры перепродают украденные пароли, доступ к взломанным системам или просто вымогают средства у жертв.