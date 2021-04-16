Нелегальные казино нашли способ распространяться через магазин Apple

Как рассказывает источник, в «детской» игре спрятаны два приложения. Одно из них — это действительно мобильная игра. Она видна всем пользователям за пределами Турции. Однако если запустить приложения с устройства, подключённого с турецким IP, то запустится нелегальное казино с собственной платёжной системой. Последнее — главный удар для Apple, которая очень трепетно относится к таким проделкам разработчиков.

Почему компания не обращает внимание на притворяющееся детским приложением нелегальное казино, пока неясно. Речь идёт, кстати, об игре Jungle Runner 2k21. Разработчики приложения предлагают делать ставки.