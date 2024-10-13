«Нельзя исключать»: эксперт о блокировки Google-аккаунтов россиян

«Особенность же декларированных ограничений Google заключается в том, что все аккаунты, зарегистрированные как российские, могли быть удалены, и VPN бы тогда уже не помог», — объясняет Мясоедов. Однако, Google не делала официальных заявлений на этот счет, а наоборот, выпустила опровержение. Единственная значительная проблема касалась SMS для двухфакторной аутентификации, временно прерывавшая получение кодов подтверждения, но вскоре была решена, сообщает эксперт.

Хотя вероятность тотальной блокировки аккаунтов остается низкой, Мясоедов рекомендует проявлять осторожность. Он напоминает о недавнем случае с Wix, заблокировавшим все российские аккаунты, и советует создавать резервные копии данных и переходить на отечественные сервисы. Полная блокировка Google маловероятна, но «ее нельзя исключать совсем», — подытожил IT-специалист