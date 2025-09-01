Опубликовано 01 сентября 2025, 13:301 мин.
Нельзя полагаться только на ChatGPT или Google при онлайн-покупках — анализЭксперты предостерегают
ИИ-ассистенты всё чаще помогают не только искать информацию, но и делать покупки: от выбора одежды до добавления товаров в корзину. Однако результаты их советов сильно отличаются в зависимости от платформы. Анализ компании BrightEdge показал: в 61,9% случаев ChatGPT и Google AI дают разные рекомендации по брендам. Лишь в 17% запросов все три протестированных инструмента (ChatGPT, Google AI Overviews и Google AI Mode) сходятся во мнении.
Основные выводы исследования:
-
ChatGPT в среднем советует 2,37 бренда на запрос.
-
Google AI Overview предлагает почти вдвое больше — 6 брендов.
-
Google AI Mode ограничивается 1,59 бренда.
-
ChatGPT вообще не упоминает бренды в 43,4% случаев, тогда как Google Overviews делает это всего в 9,1% случаев.
-
Разногласия особенно заметны в важных темах: в медицине (68,5%), образовании (62,1%) и финансах (57,9%).
-
Разница есть и в подаче информации. ChatGPT называет меньше брендов и почти не приводит источников (в среднем 0,73 ссылки). Google, напротив, даёт гораздо больше цитат и объяснений: в AI Mode — более 14 ссылок при среднем числе в 6 упомянутых брендов.
Если вы хотите сделать взвешенную покупку, лучше проверить советы сразу в нескольких ИИ-ассистентах.