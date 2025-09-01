Нельзя полагаться только на ChatGPT или Google при онлайн-покупках — анализ

Эксперты предостерегают

ИИ-ассистенты всё чаще помогают не только искать информацию, но и делать покупки: от выбора одежды до добавления товаров в корзину. Однако результаты их советов сильно отличаются в зависимости от платформы. Анализ компании BrightEdge показал: в 61,9% случаев ChatGPT и Google AI дают разные рекомендации по брендам. Лишь в 17% запросов все три протестированных инструмента (ChatGPT, Google AI Overviews и Google AI Mode) сходятся во мнении.