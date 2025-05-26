Немецкий суд обязал сайты добавить кнопку для отключения всех cookie-файлов

Дело инициировал уполномоченный по защите данных земли Нижняя Саксония Денис Лемкемпер. Он обвинил крупную медиа-компанию NOZ в том, что их баннер вводит пользователей в заблуждение и не даёт честного выбора.

Сайт предлагал кнопку «Принять и закрыть», но скрывал возможность отказа за несколькими кликами и не упоминал слово «согласие». Также информация о сторонних компаниях и передаче данных за границу была плохо доступна.

Компания NOZ утверждала, что не нарушает закон и не обрабатывает персональные данные. Но суд решил иначе: согласие, полученное через неудобный или запутанный интерфейс, считается недействительным.