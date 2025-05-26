Немецкий суд обязал сайты добавить кнопку для отключения всех cookie-файлов

Опубликовано 26 мая 2025, 09:221 мин.
Немецкий суд обязал сайты добавить кнопку для отключения всех cookie-файловУдобно? Безусловно
Административный суд Ганновера вынес важное решение в защиту цифровой приватности. Теперь сайты в Германии обязаны размещать кнопку «Отклонить все» рядом с кнопкой «Принять все» в баннерах согласия на файлы cookie.
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Дело инициировал уполномоченный по защите данных земли Нижняя Саксония Денис Лемкемпер. Он обвинил крупную медиа-компанию NOZ в том, что их баннер вводит пользователей в заблуждение и не даёт честного выбора.
Сайт предлагал кнопку «Принять и закрыть», но скрывал возможность отказа за несколькими кликами и не упоминал слово «согласие». Также информация о сторонних компаниях и передаче данных за границу была плохо доступна.
Компания NOZ утверждала, что не нарушает закон и не обрабатывает персональные данные. Но суд решил иначе: согласие, полученное через неудобный или запутанный интерфейс, считается недействительным.