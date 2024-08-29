«Неопределенность» заставила LinkedIn перейти с CentOS на решение Microsoft

Согласно сообщению Иевгена Приадки в блоге LinkedIn Engineering, этот переход представляет собой «крупную внутреннюю инженерную работу», поскольку LinkedIn переводит «большую часть парка» на Azure Linux, который развился из ныне замененного дистрибутива CBL-Mariner. В посте более 3500 слов, отмечает The Register. И там есть некоторые «интересные крупицы» причины смены: «Однако с переходом на CentOS Stream пользователи почувствовали неопределенность в направлении проекта и сроках обновлений. Эта неопределенность создала некоторые опасения относительно надежности и поддержки CentOS как операционной системы», — пишет Приадки.

Этот переход знаменует собой важную веху в развитии LinkedIn с момента ее приобретения Microsoft в 2016 году. Несмотря на предыдущие сообщения о том, что LinkedIn отказалась от перехода на Azure, это событие говорит об обратном.

Переход на Azure Linux также включает в себя добавление поддержки XFS и разработку новых инструментов для упрощения развертывания с помощью MaaS.