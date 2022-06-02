Неожиданно: Google TV для Android стал доступен в России

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Неожиданно: Google TV для Android стал доступен в РоссииИ еще в 99 других странах
Компания Google подтвердила, что приложение Google TV на Android теперь доступно в более чем 100 странах, включая Россию, и в ближайшее время список будет расширен еще больше.
Google TV был запущен исключительно в США в 2020 году, а мобильное приложение распространилось только через год, заменив собой приложение Play Movies & TV.
В конце 2021 года компания Google объявила, что приложение Google TV на Android распространяется еще на 14 стран, в основном европейских.
Теперь компания Google подтвердила, что Google TV на Android стал доступен в более чем 100 странах, в списке поддерживаемых стран также присутствует Россия. Google расширял эту сеть без лишнего шума в течение последних нескольких месяцев.