Неожиданно: Google TV для Android стал доступен в России

Google TV был запущен исключительно в США в 2020 году, а мобильное приложение распространилось только через год, заменив собой приложение Play Movies & TV.

В конце 2021 года компания Google объявила, что приложение Google TV на Android распространяется еще на 14 стран, в основном европейских.

Теперь компания Google подтвердила, что Google TV на Android стал доступен в более чем 100 странах, в списке поддерживаемых стран также присутствует Россия. Google расширял эту сеть без лишнего шума в течение последних нескольких месяцев.