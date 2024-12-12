Несмотря на окончание поддержки, Windows 10 получил обновление ИИ Copilot

Пользователи могут вызвать быстрый доступ с помощью нового сочетания клавиш Alt + Space или через системный трей. Он будет оставаться поверх других приложений до тех пор, пока его не удалят.

Однако этот новый ярлык может конфликтовать с другими приложениями, которые также используют Alt + Space. Windows будет отдавать предпочтение своему приложению для запуска и работы в фоновом режиме.

Обновленная версия Copilot будет доступна и на Windows 10, несмотря на приближающееся окончание поддержки этой операционной системы в 2025 году.