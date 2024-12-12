Несмотря на окончание поддержки, Windows 10 получил обновление ИИ Copilot

Опубликовано 12 декабря 2024, 12:001 мин.
Несмотря на окончание поддержки, Windows 10 получил обновление ИИ CopilotС новым пользовательским интерфейсом панели задач и ярлыком на клавиатуре
Microsoft выпустила новое обновление для Copilot на Windows 10 и 11, заменив версию Progressive Web App (PWA) на более нативную. В этом обновлении появился быстрый доступ, который размещается над панелью задач, подобно “приложениям-компаньонам” для файлов, контактов и календаря.
© Ferra
Пользователи могут вызвать быстрый доступ с помощью нового сочетания клавиш Alt + Space или через системный трей. Он будет оставаться поверх других приложений до тех пор, пока его не удалят.
Однако этот новый ярлык может конфликтовать с другими приложениями, которые также используют Alt + Space. Windows будет отдавать предпочтение своему приложению для запуска и работы в фоновом режиме.
Обновленная версия Copilot будет доступна и на Windows 10, несмотря на приближающееся окончание поддержки этой операционной системы в 2025 году.