Несмотря на окончание поддержки, Windows 10 установлена на большинстве ПК

Опубликовано 03 января 2025, 14:531 мин.
Несмотря на окончание поддержки, Windows 10 установлена на большинстве ПКПо-прежнему лидирует
Windows 10 остается самой используемой ОС для настольных ПК, несмотря на то, что Microsoft уже давно продвигает Windows 11. Данные Statcounter за декабрь 2024 года показывают, что доля Windows 10 на рынке составляет 62,7%, что даже больше, чем в предыдущем месяце. Доля Windows 11 упала до 34,12%.
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Microsoft не ответила на вопросы об этих тенденциях и о том, будет ли она корректировать строгие требования к аппаратному обеспечению Windows 11. Тем временем предприятия обновляются медленно, а ПК с ИИ не вызвали большого интереса.
Windows 10 лишится бесплатной поддержки 14 октября 2025 года, оставив пользователям выбор: покупать расширенные обновления безопасности или рисковать уязвимостями.