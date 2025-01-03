Несмотря на окончание поддержки, Windows 10 установлена на большинстве ПК

По-прежнему лидирует

Windows 10 остается самой используемой ОС для настольных ПК, несмотря на то, что Microsoft уже давно продвигает Windows 11. Данные Statcounter за декабрь 2024 года показывают, что доля Windows 10 на рынке составляет 62,7%, что даже больше, чем в предыдущем месяце. Доля Windows 11 упала до 34,12%.