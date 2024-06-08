Несмотря на санкции, Amazon поставляла технологии распознавания лиц в Россию

Форрест, ранее работавший в Amazon Web Services (AWS), утверждает, что Amazon поставляла свои технологии московской компании VisionLabs, известной своими передовыми решениями в области распознавания лиц.

Обвинения прозвучали во время предварительного слушания в суде по трудовым спорам в центре Лондона, где Форрест также обвинил Amazon в несправедливом увольнении. Он утверждает, что его осведомленность по этим вопросам привела к увольнению, что Amazon оспаривает, называя в качестве причин увольнения «грубое нарушение дисциплины» и невыполнение контрактных обязательств.

В числе претензий Форреста — поставка технологий в Россию через голландскую подставную компанию и нарушение Amazon моратория на использование полицией технологий распознавания лиц. Amazon отрицает эти обвинения, заявляя, что нет никаких доказательств, подтверждающих продажу своих сервисов компании VisionLabs, и отрицая какие-либо защищенные разоблачения со стороны Форреста.