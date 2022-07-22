Несмотря на скандалы: Wildberries признали самой популярной площадкой для торговли в РФ

Отмечается, что в исследование, помимо всего прочего, вошли открытые данные маркетплейсов и результаты опроса более 1000 человек.

Так, если судить по результатам исследования, за год количество активных продавцов на маркетплейсах выросло в 3 раза, а для 33% продавцов торговля на маркетплейсе является основным источником дохода.

Самой популярной площадкой на данный момент названа Wildberries, потому что на ней торгуют более половины продавцов. Так, к концу второго квартала этого года доля Wildberries достигла 63%.

Но также пользуются спросом Ozon, Яндекс Маркет, KazanExpress, AliExpress и СберМегаМаркет.