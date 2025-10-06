Приложения
Несмотря на уход главы Spotify, музыканты всё ещё недовольны

Ничего не изменит
Глава Spotify Дэниел Эк объявил, что покидает пост генерального директора, но, по мнению артистов, это «ничего не изменит». Причиной их недовольства стали не только низкие выплаты и политика компании, но и инвестиции Эка в оборонную индустрию через его фонд Prima Materia.
Несмотря на назначение Густава Сёдерстрёма и Алекса Норстрёма со-гендиректорами, Эк сохранит значительное влияние как исполнительный председатель, которому оба новых руководителя будут подчиняться. Многие музыканты, уже убравшие свои треки со Spotify, заявили, что не планируют возвращаться.

Артисты говорят, что проблемы с платформой глубже, чем личность Эка. Главная претензия — крайне низкие выплаты: в среднем от $ 0,003 до $ 0,005 за прослушивание, а при менее 1 000 стримов в год — $ 0.

Кроме того, Spotify недавно включил аудиокниги в подписку Premium, из-за чего выплаты музыкантам снизились примерно на $ 150 миллионов, тогда как прибыль компании выросла. Это вызвало недовольство даже в Европарламенте и Конгрессе США, где требуют расследования.