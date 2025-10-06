Несмотря на уход главы Spotify, музыканты всё ещё недовольны

Несмотря на назначение Густава Сёдерстрёма и Алекса Норстрёма со-гендиректорами, Эк сохранит значительное влияние как исполнительный председатель, которому оба новых руководителя будут подчиняться. Многие музыканты, уже убравшие свои треки со Spotify, заявили, что не планируют возвращаться.

Артисты говорят, что проблемы с платформой глубже, чем личность Эка. Главная претензия — крайне низкие выплаты: в среднем от $ 0,003 до $ 0,005 за прослушивание, а при менее 1 000 стримов в год — $ 0.

Кроме того, Spotify недавно включил аудиокниги в подписку Premium, из-за чего выплаты музыкантам снизились примерно на $ 150 миллионов, тогда как прибыль компании выросла. Это вызвало недовольство даже в Европарламенте и Конгрессе США, где требуют расследования.