Несмотря внедрение ИИ, поисковик Microsoft Bing завоевал менее 1% рынка

В прошлогоднем опросе читатели одного западного издания предсказывали, что Bing получит не более 5% доли рынка благодаря Bing Chat. Похоже, их ожидания оказались правдивыми.

Одно из возможных объяснений ограниченного влияния Bing Chat заключается в том, что пользователи могут предпочитать традиционный поиск. Хотя Bing Chat предлагает более разговорный интерфейс, он может быть не столь эффективен для предоставления пользователям нужной информации.

Другая возможность заключается в том, что пользователи могут не знать о Bing Chat или Copilot. Microsoft не так активно продвигает эту функцию, как могла бы, и пользователи могут не сразу ее обнаружить.

Несмотря на отсутствие значительного роста доли рынка, Bing Chat получил высокую оценку за инновационный подход к поиску. Однако, судя по всему, эти инновации пока не получили широкого распространения.