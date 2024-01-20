Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Приложения
Опубликовано 20 января 2024, 03:00
1 мин.

Несмотря внедрение ИИ, поисковик Microsoft Bing завоевал менее 1% рынка

Yandex на третьем месте
По данным StatCounter, спустя год после запуска улучшенного Bing Chat, пришедшего на смену Copilot, поисковая система Microsoft завоевала лишь менее 1% рынка. Это говорит о том, что интерактивная функция искусственного интеллекта не оказала того значительного влияния на принятие пользователей, на которое рассчитывала Microsoft.
Несмотря внедрение ИИ, поисковик Microsoft Bing завоевал менее 1% рынка

© Скриншот Ferra.ru

В прошлогоднем опросе читатели одного западного издания предсказывали, что Bing получит не более 5% доли рынка благодаря Bing Chat. Похоже, их ожидания оказались правдивыми.

Одно из возможных объяснений ограниченного влияния Bing Chat заключается в том, что пользователи могут предпочитать традиционный поиск. Хотя Bing Chat предлагает более разговорный интерфейс, он может быть не столь эффективен для предоставления пользователям нужной информации.

Другая возможность заключается в том, что пользователи могут не знать о Bing Chat или Copilot. Microsoft не так активно продвигает эту функцию, как могла бы, и пользователи могут не сразу ее обнаружить.

Несмотря на отсутствие значительного роста доли рынка, Bing Chat получил высокую оценку за инновационный подход к поиску. Однако, судя по всему, эти инновации пока не получили широкого распространения.

Новости партнеров
Новости партнеров