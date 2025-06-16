Несуществующие группы «захватили» YouTube и Spotify

Пример — группа Concubanas, «основанная в Гаване» в 1971 году. На самом деле такой группы никогда не было: всю музыку сочинил ИИ, а история выдумана.

Такая музыка часто не подписана как созданная искусственно. По словам исследовательницы Марии Тересы Льяно из Университета Сассекса, важно указывать, создана ли песня ИИ или человеком. Она считает, что без прозрачности слушатели могут чувствовать себя «обманутыми».

Платформы вроде YouTube требуют от авторов указывать, если контент сгенерирован ИИ, но такие пометки часто незаметны. Spotify пока не ввёл чётких правил по этому поводу.