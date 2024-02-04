Нет денег на новую карту RTX 40? Генерация кадров появилась на старых GPU Nvidia

Этот умный мод, по сути, обманывает ваш компьютер, заставляя думать, что ваш GPU поддерживает DLSS 3, а затем заменяет его на генерацию кадров FSR 3 от AMD. Это позволит вам использовать генерацию кадров в любой игре, поддерживающей DLSS 3, даже если она еще официально не поддерживает FSR 3. Тесты показывают впечатляющий прирост частоты кадров — до 67% в Cyberpunk 2077.

Несмотря на общую плавность, некоторые проблемы все же существуют. Тени могут мигать, а движущиеся объекты иметь артефакты. Кроме того, на участках с высокой контрастностью и быстрым движением может появиться шум.

Несмотря на недостатки, этот мод обеспечивает значительный прирост производительности для старых карт Nvidia, позволяя им конкурировать с новейшей серией RTX 40.