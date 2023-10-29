Нет, это не паранойя: поисковая строка Google стала больше

17:00, 29 октября 2023
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Нет, это не паранойя: поисковая строка Google стала большеПока не везде
Google внесла небольшие, но заметные изменения в приложение Gmail, а также в Google Chat, в соответствии со стилем Material 3. Строка поиска стала более заметной, ее высота составляет 56dp по сравнению с прежними 48dp. Увеличенная высота обеспечивает дополнительную прокладку над и под выровненным по центру текстом и соответствует предпочтениям просторного дизайна Material You.
Хотя это изменение не дает значительных функциональных улучшений, оно увеличивает размер цели касания и позволяет приложениям Google соответствовать дизайнерской этике Material 3.