Нет, никого не взламывали: Google Сообщения начали помечать все сообщения как «прочитанные»

Это не только приводит к путанице, потому что отправитель видит те же две галочки, но еще и приводит к тому, что пользователи не получают уведомлений о новых сообщениях ни на компьютер, ни на телефон, ни на смарт-часы.

Судя по всему, ошибка не имеет различий - она затрагивает все разговоры, а не только активный чат. Google знает об этой проблеме и, вероятно, работает над ее устранением. Некоторые пользователи нашли временное решение проблемы, отсоединив и вновь связав свой телефон с веб-версией «Сообщений».