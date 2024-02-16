«Нет смысла жить»: послание в субтитрах Netflix напугало пользователей сети

На скриншоте видно, что на стоп-кадре сериала поверх диалога персонажей была написана пугающая фраза. Девушка написала: «Субтитры Netflix глючат. На экране постоянно появляется фраза „нет смысла жить“, хотя никто этого не говорит». Пользователи сети были озадачены и встревожены этой находкой.

«Нужно проверить, как дела у составителей субтитров Netflix. Возможно, они идут не очень хорошо», — предположил один из комментаторов.