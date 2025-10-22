Netflix будет активнее внедрять ИИ в съемках

Глава Netflix Тед Сарандос отметил, что искусственный интеллект может стать мощным инструментом, но заменить талант человека он не способен: художники и режиссёры более «заменяемы», а вот из любого человека сделать хорошего рассказчика ИИ пока не может.

По словам Сарандоса, уже сейчас создатели Netflix используют ИИ для планирования съёмок, визуальных эффектов и предварительной графики.

Однако всё больше актёров и специалистов индустрии боятся, что технологии вытеснят людей с рабочих мест. Пока Netflix уверяет, что ИИ используется лишь как инструмен