Netflix и другие стриминговые сервисы обвинили в «нестабильности» кино Кореи

Несмотря на международный успех, вызванный «Паразитами» в 2019 году, он отмечает, что местные кинотеатры страдают, так как зрители все чаще ждут выхода фильмов на стриминговых сервисах, что негативно сказывается на продажах билетов и инвестициях в новые проекты.

Хотя Netflix познакомил мировую аудиторию с корейским контентом, таким как «Игра в кальмара», Чан предупреждает, что эпоха стриминга принесла тяжёлые времена для индустрии, из-за чего уменьшается количество создаваемых фильмов. В то же время Чан надеется, что международные зрители проявят интерес к малобюджетным независимым корейским фильмам.