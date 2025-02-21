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Опубликовано 21 февраля 2025, 11:06
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Netflix использовал ИИ для клонирования голоса жертвы убийства

Это было большой ошибкой
Netflix подвергается нападкам за использование искусственного интеллекта для воссоздания голоса Габби Петито, влогера-путешественника, убитой в 2021 году. В новом документальном фильме использует сгенерированную искусственным интеллектом речь для озвучки ее дневниковых записей, и это решение многие зрители сочли неуважительным.
Netflix использовал ИИ для клонирования голоса жертвы убийства
© Ferra.ru

Пользователи социальных сетей раскритиковали этот шаг, охарактеризовав это как «чудовищное творческое решение». Однако создатели фильма защитили свой выбор, заявив, что они получили разрешение от семьи Петито и хотели рассказать историю «как можно больше через Габби».

Голоса, созданные искусственным интеллектом, в фильмах уже вызывали споры. Недавно команда, создавшая фильм «Бруталист», подверглась критике за использование искусственного интеллекта для корректировки акцента актеров, а премия «Оскар» рассматривает новые правила, требующие от режиссеров раскрывать информацию об использовании искусственного интеллекта.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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