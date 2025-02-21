Netflix использовал ИИ для клонирования голоса жертвы убийства

Опубликовано 21 февраля 2025, 11:061 мин.
Netflix использовал ИИ для клонирования голоса жертвы убийстваЭто было большой ошибкой
Netflix подвергается нападкам за использование искусственного интеллекта для воссоздания голоса Габби Петито, влогера-путешественника, убитой в 2021 году. В новом документальном фильме использует сгенерированную искусственным интеллектом речь для озвучки ее дневниковых записей, и это решение многие зрители сочли неуважительным.
Пользователи социальных сетей раскритиковали этот шаг, охарактеризовав это как «чудовищное творческое решение». Однако создатели фильма защитили свой выбор, заявив, что они получили разрешение от семьи Петито и хотели рассказать историю «как можно больше через Габби».
Голоса, созданные искусственным интеллектом, в фильмах уже вызывали споры. Недавно команда, создавшая фильм «Бруталист», подверглась критике за использование искусственного интеллекта для корректировки акцента актеров, а премия «Оскар» рассматривает новые правила, требующие от режиссеров раскрывать информацию об использовании искусственного интеллекта.