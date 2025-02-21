Netflix использовал ИИ для клонирования голоса жертвы убийства

Пользователи социальных сетей раскритиковали этот шаг, охарактеризовав это как «чудовищное творческое решение». Однако создатели фильма защитили свой выбор, заявив, что они получили разрешение от семьи Петито и хотели рассказать историю «как можно больше через Габби».

Голоса, созданные искусственным интеллектом, в фильмах уже вызывали споры. Недавно команда, создавшая фильм «Бруталист», подверглась критике за использование искусственного интеллекта для корректировки акцента актеров, а премия «Оскар» рассматривает новые правила, требующие от режиссеров раскрывать информацию об использовании искусственного интеллекта.