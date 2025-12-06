Netflix купит Warner Bros. за $83 миллиарда

Опубликовано 06 декабря 2025, 17:191 мин.
Netflix купит Warner Bros. за $83 миллиардаСервис выходит в «высшую лигу»
Netflix близок к покупке Warner Bros. за $83 млрд. Если сделка будет одобрена регуляторами, Netflix станет владельцем всех активов студии Warner Bros., включая HBO / HBO Max, DC Studios и кино-, игро- и телевизионное производство. Discovery Global сохранит за собой сети вроде CNN и Discovery Channel и станет независимой компанией к третьему кварталу 2026 года.
© Netflix
Как пишут СМИ, ранее Warner Bros. «не раз попадала под контроль крупных компаний», но эти слияния часто заканчивались неудачей. С Netflix ситуация может быть иной: стриминговый сервис давно стал серьёзным игроком в Голливуде с собственной инфраструктурой и популярными проектами вроде Stranger Things и Squid Game. Теперь Netflix получит готовую библиотеку фильмов и сериалов, включая Гарри Поттера и Игру престолов.
Слияние может вызвать сокращения персонала из-за пересечения функций, но Netflix пообещала «сохранить кинотеатральные релизы Warner Bros». Сервис также рассматривает использование генеративного ИИ для оптимизации производства.